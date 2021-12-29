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Производители детского питания предупредили о риске роста цен на 10% из-за маркировки
Сегодня, 9:16
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Производители детского питания предупредили о риске роста цен на 10% из-за маркировки

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Качество детского питания во многом зависит от упаковки и состояния тары, а также условий и сроков транспортировки. По мнению представителей бизнеса, введение маркировки приведет к снижению качества продукции и к большим убыткам.

Российские производители детского питания предложили приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания из-за риска роста цен на продукцию на 10%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации "Русбренд", которая объединяет сразу несколько производителей товаров широкого спроса.

Ассоциация направила письмо в Минэкономразвития. Представители бизнеса предупредили, что предложение о маркировке может повлиять на стоимость продукции. В таком случае им не удастся сдерживать рост цен. По последним данным, уровень импорта в сегменте составляет около 25-30%. Авторы письма утверждают, что для зарубежной продукции Минпромторг предложил более дорогостоящие технические решения. Это создаст высокий риск дефицита товаров на полке. Качество детского питания во многом зависит от упаковки и состояния тары, а также условий и сроков транспортировки. По мнению представителей бизнеса, введение маркировки приведет к снижению качества продукции и к большим убыткам.

Напомним, что Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов, мяса, овощей и фруктов. Он продлится с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ведомство подготовило проект постановления правительства. Сейчас Минэкономразвития готовит оценку предложений Минпромторга.

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Фото: pexels

Теги: дети, детское питание, производители, торговля, цены, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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