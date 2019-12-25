Экономист: вопрос роста цен на продукты стал государственным

Отечественные производители продуктов обратились с просьбой к розничным сетям признать ослабление рубля основанием для роста цен и сократить срок их пересмотра до 2-х недель. Инициативу в беседе с телеканалом "360" прокомментировал независимый эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов.
По мнению эксперта, для решение проблемы необходимо государственное регулирование. Сейчас ситуация не самая простая: розница пыталась поднять цены на продукты питания с конца августа − начала сентября прошлого года, чтобы впоследствии отыграть цены на новогодних скидках.
Сейчас в свете того, что и курс рубля [изменился], и затраты на логистику возросли, стараются использовать сложившуюся ценовую конъюнктуру. Но тут вопрос становится по большому счету государственным.
Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка FMCG
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Фото: Piter.TV
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