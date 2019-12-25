Политолог высказался о будущем БРИКС+

Эксперт отметил, что речь идёт о богатых ресурсами и опытом выживания в условиях санкций странах.

В следующем году состав стран БРИКС расширится: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О значении такого союза порассуждал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что речь идёт о богатых ресурсами и опытом выживания в условиях санкций странах. Таким образом, БРИКС+ сможет стать полноценным конкурентом коллективного Запада. Кроме того, Станкевич напомнил, что расширение содружества стало центральной темой прошедшего в Йоханнесбурге саммита. Это была дискуссия о перспективах существования блока.

Два нефтяных гиганта – ОАЭ и Саудовская Аравия усилят и энергетические, и финансовые активы БРИКС. Что касается Египта и Аргентины, то тем самым укрепляется представительство двух важнейших континентов – Африки и Южной Америки. Сергей Станкевич, политолог, независимый аналитик

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