Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

В МИД РФ оценил состояние черноморской инициативы.

Москва не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Пока мы таких признаков не видим. Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат подчеркнул, что коллективный Запад призывает Москву поддержать предложения Всемирной организации по черноморской инициативе, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это сами станы Запада только "начнут разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

Лавров сравнил новый состав БРИКС с футбольной командой.

Фото и видео: МИД России