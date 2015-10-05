Лавров сравнил новый состав БРИКС с футбольной командой

В МИД России рассказал о работе с новыми членами объединения.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, говоря о новом составе БРИКС, сравнил данное международное объединение с футбольной командой. Ранее в объединении состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. На проходящем сейчас саммите в Йоханнесбурге участниками мероприятия было принято решение о расширении - Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию примут в БРИКС в качестве полноправных участников с 1 января 2024 года. Дипломат уточнил, что в следующем году Россия принимает на себя председательство в альянсе, поэтому в Москве не будут ждать начала следующего года, а заранее станут вести контакты с новыми членами БРИКС и помогать им "войти в дело".

Чтобы уже к саммиту в Казани все 11 - такая футбольная команда у нас получилась - были в полной мере погружены в субстанцию тех вопросов, которые наше председательство уже анонсировало. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: о вхождении Германии и Японии в число членов Совбеза ООН не может быть и речи.

Фото и видео: МИД России