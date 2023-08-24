Лавров: о вхождении Германии и Японии в число членов Совбеза ООН не может быть и речи

Глава МИД России рассказал о реформации СБ ООН.

Включение Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН не может даже обсуждаться в смысловом плане. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат напомнил СМИ о том, что состав СБ Всемирной организации и так более трети составляют страны так называемого "золотого миллиарда".

Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость. А остальные 8 миллиардов, в общем-то, конечно, недопредставлены. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: настроения Запада вынуждают РФ работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

Фото и видео: МИД России