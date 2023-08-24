Лавров: настроения Запада вынуждают РФ работать не на дипломатическом поле, а на поле боя

Глава МИД РФ оценил шантаж со стороны Запада.

Желание коллективного Запада нанести Москве стратегическое решение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что при этом страна всегда остается открытой к дискуссиям. Однако Кремль предпочитает не отвечать на хамские ультиматумы, шантаж и угрозы "призывами к дискуссии".

Они понимают, но не могут произнести, за что мы там воюем, - об этом президент Владимир Путин четко сказал - за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия.

Фото и видео: МИД России