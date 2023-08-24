Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия

Глава МИД РФ оценил итоги саммита в Йоханнесбурге.

Все страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия альянса, вновь присоединившиеся государства не предлагали иного. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Все за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС в городе Йоханнесбурге рассказал журналистам о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Лавров: причина "взрывного" роста БРИКС заключается в понимании странами мировых процессов.

Фото и видео: МИД России