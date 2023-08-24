Лавров: причина "взрывного" роста БРИКС заключается в понимании странами мировых процессов

Глава МИД России напомнил о стремлении Запада сохранить гегемонию.

Причина "взрывного" роста БРИКС заключается в понимании странами-членами объединения мировых процессов в тех условиях, когда коллективный Запад хочет сохранить собственную гегемонию. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что заявки на вступление подали в общей сложности 23 государства.

Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", в понимании ими глубинных причин тех процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада.... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что про единую валюту БРИКС сейчас речи нет.

Фото и видео: МИД России