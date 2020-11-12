Лавров заявил, что про единую валюту БРИКС сейчас речи нет

Глава МИД России рассказали о финансовой составляющей альянса.

Государства - члены БРИКС сосредоточены на поиске путей не зависимых от американцев и их международных союзников финансовых расчетов, про единую валюту объединения на текущий момент речи нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиции... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС.

Фото и видео: МИД России