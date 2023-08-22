Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По прибытии в Йоханнесбург у Лаврова измерили температуру. Отмечается, что это обязательная часть встречи прибывающих на саммит гостей. Мероприятие пройдет с 22-го по 24 августа в столице ЮАР. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет добиваться проведения ЧМ по гребному слалому.

Видео: Telegram / Мария Захарова