В Петербурге производитель игрушек стал фигурантом 18 уголовных дел

Он задолжал своим работникам полтора миллиона рублей.

В Левобережном отделе судебных приставов Невского района УФССП России по Петербургу и Ленобласти возбуждены уголовные дела в отношении руководителя компании, который не выплачивал сотрудникам зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Компания, которая производит игрушки, в общей сложности задолжала своим работникам полтора миллиона рублей. Директор компании знал о долге, о судебном решении и о грозящем уголовном деле, но там и не предпринял никаких попыток погасить долг.

Всего возбуждено 18 уголовных дел по 18 судебным решениям.

Ранее петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет.

Фото: Piter.TV