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В Петербурге производитель игрушек стал фигурантом 18 уголовных дел
Сегодня, 13:17
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nastya960

В Петербурге производитель игрушек стал фигурантом 18 уголовных дел

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Он задолжал своим работникам полтора миллиона рублей.

В Левобережном отделе судебных приставов Невского района УФССП России по Петербургу и Ленобласти возбуждены уголовные дела в отношении руководителя компании, который не выплачивал сотрудникам зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Компания, которая производит игрушки, в общей сложности задолжала своим работникам полтора миллиона рублей. Директор компании знал о долге, о судебном решении и о грозящем уголовном деле, но там и не предпринял никаких попыток погасить долг.

Всего возбуждено 18 уголовных дел по 18 судебным решениям.

Ранее петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, игрушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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