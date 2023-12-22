Производитель беспилотников полностью арендовал БЦ в Петербурге

ООО "Специальный технологический центр" специализируется на разработке систем идентификации дронов, производстве беспилотников и систем связи.

Производитель беспилотников "СТЦ" арендовал бизнес-центр "К-37" в Выборгском районе Северной столицы. Об этом пишет РБК Петербург.

По информации издания, центр был арендован сразу после получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию его владельцем. Директор департамента офисной недвижимости Bright Rich | Corfac Int., Сигуш Бабоян рассказала о закрытии сделки на бизнес-завтраке "Офисы 2024". Общая площадь девятиэтажного бизнес-центра "К-37" составляет 19,2 тыс. кв. м.

ООО "Специальный технологический центр" специализируется на разработке систем идентификации дронов, производстве беспилотников и систем связи. "СТЦ" выпускает беспилотники "Орлан-10", которые поставляются Минобороны, а также разрабатывает системы обработки и анализа телеметрической информации на основе Big Data.

Возведение бизнес-центра "К-37" осуществляла строительная компания City Solutions, входящая в холдинг "Первая мебельная фабрика". Инвестиции в строительство объекта класса B составили 1,8 млрд рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)