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Появилось видео погони вертолёта за беспилотником под Кингисеппом

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По предварительным данным, произошедшее могло стать частью специализированных учений.

Жители Кингисеппского района Ленинградской области утром 12 февраля засняли на видео погоню вертолета за неопознанным летающим объектом. При детальном изучении кадра складывается впечатление, что боевая машина преследует беспилотный летательный объект.

Очевидцы испуганно комментировали эти кадры. Многие из них вспоминали участившиеся атаки БПЛА на инфраструктурные объекты России. Однако, судя по всему, речь шла исключительно об учениях. Во всяком случае так ситуацию с "воздушной погоней" прокомментировали в местной администрации. Оба летательных аппарата оказались российскими, а их полёт был согласован с ВС РФ.

Ранее мы писали, что в Ленобласти запретили проводить публичные мероприятия вне помещений.

Видео: Выборг Вконтакте
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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