Проходка под центром Петербурга приблизила запуск новой станции

Щит метро вышел к Каретной и прошел важный этап строительства.

Тоннелепроходческий щит достиг границ будущей станции метро Каретная и завершил очередной этап работ на Красносельско-Калининской линии. Тоннелепроходческий комплекс КТ-1 5,63 преодолел более 250 метров и вышел в зону бокового станционного тоннеля второго пути станции метро Каретная. Об этом сообщили 11 января в профильном telegram-канале, посвященном строительству подземки в Санкт-Петербурге.

После завершения проходки пилотного тоннеля щит продолжит движение в сторону станции "Лиговский проспект-2". В настоящее время комплекс ведет проходку второго пути от шахты номер 852 в направлении пускового участка "Каретная" — "Суворовская-1" Красносельско-Калининской линии. Станция "Лиговский проспект-2" рассматривается как ключевой элемент транспортной доступности будущего терминала высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург".

Проходка тоннелей между станциями "Путиловская" и "Каретная" началась в октябре 2025 года. На участке задействованы два тоннелепроходческих щита диаметром 5,6 метра, которые движутся навстречу друг другу. Проект развития линии предусматривает строительство станций "Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1" и "Смольный", а также возведение вентиляционных шахт. В декабре 2025 года в Петербурге уже были открыты станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская", последняя стала пересадочной на станцию "Кировский завод" первой линии.

Фото: Telegram / "Подземник"