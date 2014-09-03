Прохладная погода установится в Петербурге до середины июля

Пришедшая в Северную столицу умеренная прохлада сохранится в городе до середины месяца. Об этом сообщили сотрудники ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Причиной наступления стандартной петербургской погоды стал астатической циклон. Он опустит столбики термометра на уровень от +23 до +25 градусов и принесёт в город кратковременные дожди.
Синоптики отмечают, что такая погода без излишних температурных рекордов, но с сохранением тепла, станет наиболее комфортной для петербуржцев.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург 7 июля останется под влиянием периферии небольшого циклона.
Фото: Piter.TV
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