Прохладная погода установится в Петербурге до середины июля

Атлантический циклон надолго отдалил жару от города.

Пришедшая в Северную столицу умеренная прохлада сохранится в городе до середины месяца. Об этом сообщили сотрудники ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Причиной наступления стандартной петербургской погоды стал астатической циклон. Он опустит столбики термометра на уровень от +23 до +25 градусов и принесёт в город кратковременные дожди.

Синоптики отмечают, что такая погода без излишних температурных рекордов, но с сохранением тепла, станет наиболее комфортной для петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 7 июля останется под влиянием периферии небольшого циклона.

Фото: Piter.TV