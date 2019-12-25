Петербург 7 июля останется под влиянием периферии небольшого циклона

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 7 июля, Северная столица останется под влиянием периферии небольшого циклона, центр которого к вечеру окажется над западными районами Вологодской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди и незначительно повыситься температура.

Фото: Piter.tv