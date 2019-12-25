Прогрев воздуха в Петербурге 22 сентября ограничат порывистые ветры

Столбики термометров в этот день поднимутся до +15…+17 градусов.

Во вторник, 22 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге начнет формировать гребень антициклона. Усиливаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в небе все большего числа прояснений и понизить вероятность дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, дневной прогрев сегодня ограничат порывистые ветры и близость к акватории остывающего Финского залива. Температура воздуха в этот день поднимется до +15…+17 градусов. В Ленобласти ожидается +13…+18 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Местами его порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что бабье лето в Петербурге продлится до конца сентября.

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