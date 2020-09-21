Бабье лето в Петербурге продлится до конца сентября

В ближайшие два дня в городе потеплеет до +22 градусов.

В Петербург после непродолжительного похолодания и заморозков вернется тепло. Согласно прогнозу главного специалиста Гидрометцентра Александра Колесова, в ближайшие два дня в городе потеплеет до +22 градусов. Об этом пишет 78.ru.

В понедельник, 21 сентября, воздух в Северной столице прогреется до +14…+16 градусов. Во вторник потеплеет до +18 градусов. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 7-11 м/с. В акватории Финского залива его порывы будут достигать 15 м/с.

С каждым днем погода будет постепенно улучшаться, и уже 23 сентября ветер повернет с западного направления к южному, а столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Бабье лето будет радовать петербуржцев до конца недели. Осадков все эти дни не ожидается.

На следующей неделе в Петербурге вновь станет немного, но прохладнее.

Ранее мы писали, что Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа.

Фото: pixabay.com