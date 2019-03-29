  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа
21 сентября, 7:05
539
Alena_Zinovieva

Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа

0 0

Такое название проспект имел до 1953 года.

Кураторы Сада Бенуа в Петербурге задумались о возвращении исторического названия Тихорецкому проспекту. До 1953 года он назывался улицей Бенуа. Затем улицу переименовали в честь освобождения Тихорецка во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издание Nation News.

О намерении вернуть улице историческое название рассказала сотрудница компании "Бесть". Эта организация занималась реконструкцией фермы, которая более 10 лет стояла в удручающем состоянии, и благоустройством сада Бенуа после пожара.

Переименовать Тихорецкий проспект хотели давно, однако для этого необходимо получить согласие от местных жителей. Кроме того, переименование улицы – процедура недешевая и может не найти поддержки со стороны властей города и петербуржцев, которым предстоит менять документы.

Ранее мы писали, что петербургский художник отреагировал картинкой на переименование "Новокрестовской".

Фото: Википедия

Теги: бенуа, переименование улицы, тихорецкий проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии