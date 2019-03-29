Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа

Такое название проспект имел до 1953 года.

Кураторы Сада Бенуа в Петербурге задумались о возвращении исторического названия Тихорецкому проспекту. До 1953 года он назывался улицей Бенуа. Затем улицу переименовали в честь освобождения Тихорецка во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издание Nation News.

О намерении вернуть улице историческое название рассказала сотрудница компании "Бесть". Эта организация занималась реконструкцией фермы, которая более 10 лет стояла в удручающем состоянии, и благоустройством сада Бенуа после пожара.

Переименовать Тихорецкий проспект хотели давно, однако для этого необходимо получить согласие от местных жителей. Кроме того, переименование улицы – процедура недешевая и может не найти поддержки со стороны властей города и петербуржцев, которым предстоит менять документы.

Ранее мы писали, что петербургский художник отреагировал картинкой на переименование "Новокрестовской".

Фото: Википедия