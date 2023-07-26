По словам главы правительства, в рамках этой меры реализуется 87 проектов на 25 тысяч номеров.

Программу льготных кредитов могут распространить на создание отелей 3-4 звезд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

По словам главы правительства, в рамках этой меры реализуется 87 проектов на 25 тысяч номеров. Он также подчеркнул, что власти готовят решения для помощи предпринимателям с возведением объектов туристской инфраструктуры.

Это позволит запустить крупные инвестиционные проекты, а еще, что очень-очень важно, позволит создать мощные центры притяжения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил о росте внутреннего турпотока в России.

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