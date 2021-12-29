Программу бесплатного переобучения расширят на граждан, не имеющих профобразования

Михаил Мишустин рассказал о реализации программы по нацпроекту "Демография".

Программу бесплатного переобучения расширят на граждан до 35 лет. Такое заявление на правительственном заседании сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что речь идет о людях, которые не имеют профессионального образования. Еще одним условием будет отсутствие работы у этих граждан более четырех месяцев после службы в армии или завершения учебы. Ранее с соответствующим поручением выступил президент РФ владимир Путин. Он призвал коллег повышать трудовую занятость населения, в частности, ориентируясь на сложную ситуацию во время пандемии.

Расширена программа бесплатного переобучения наших граждан в рамках национального проекта "Демография". Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению кабмина РФ, такая возможность даст россиянам дополнительное образование или более востребованную профессию. На данные цели из федерального бюджета чиновники направили около 1 млрд 200 млн рублей. В 2022 году в программе смогут принять участие почти 150 тысяч граждан.

Правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным.

Фото и видео: Правительство России

