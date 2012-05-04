В работу Госжилинспекции Петербурга внедрили программного робота

Извлеченные роботом документы необходимы для проверки заявлений лицензиатов о внесении изменений в реестр.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга приступила к использованию программного робота, который извлекает документы из официальных электронных источников. Об этом стало известно 4 июля от аппарата вице-губернатора города Станислава Казарина.

Извлеченные роботом документы необходимы для проверки заявлений лицензиатов о внесении изменений в реестр. Робот формирует электронные списки, требующиеся для функционирования Лицензионной комиссии Госжилинспекции.

Целью внедрения робота является увеличение объема документов, обрабатываемых в электронном формате в течение месяца, а также повышение осведомленности жителей города в вопросах управления многоквартирным домом.

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