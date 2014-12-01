Платформа "Наш Санкт-Петербург" перейдет на отечественное ПО

Портал, предназначенный для обмена информацией между гражданами и властями, каждый год обрабатывает порядка полумиллиона заявок.

Платформа "Наш Санкт-Петербург" начинает переход на использование отечественного программного обеспечения и планирует расширение спектра услуг для жителей города. Об этом стало известно из заявления, сделанного аппаратом вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина 20 июня.

Портал, предназначенный для обмена информацией между гражданами и властями, каждый год обрабатывает порядка полумиллиона заявок. В 2023 году было получено свыше 460 тыс. сообщений.

Казарин подчеркнул, что жители города положительно относятся к платформе. Согласно опросу, проведенному среди почти семи тыс. человек, 83% пользователей высоко оценили работу системы. Он также добавил, что в планах на 2024 год стоит увеличение количества сервисов и улучшение удобства использования портала.

Стоит отметить, что в работе портала применяется технология искусственного интеллекта. С помощью нейросетей обращения граждан классифицируются по различным категориям.

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