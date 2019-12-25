Программисты: нейросеть сможет построить карьеру стендапера

В ИТМО пробуют нейросеть, придумывающую анекдоты.

Программисты университета ИТМО пробуют нейросеть, которая придумывает анекдоты, рассказал заместитель начальника отдела имиджевых мероприятий вуза Александр Гостев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Гостева, эксперимент только начался. Если достижения будут зафиксированы, то это будет означать, что искусственный интеллект может преодолеть человека. Однако пока все эксперименты неудачны. Мемы создать удалось, а продуманный анекдот с сюжетом – нет.

Специалист предположил, что нейросеть могла бы построить карьеру в стендапе.

Может быть, там нейросеть даже какой-то своей болью поделится: "Похлопайте, если когда-нибудь вы подхватывали вирус". Тут и люди похлопают, и машины условно. Мы бы хотели продолжать подобные эксперименты. Анекдоты – это только первая ласточка Александр Гостев

Ранее мы писали, что команда ИТМО вышла в финал на студенческом чемпионате мира по программированию.

Фото: Pixabay