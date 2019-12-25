Команда ИТМО вышла в финал на студенческом чемпионате мира по программированию

Во вторник, 6 апреля, в городском комитете по молодежной политике рассказали, что команда студентов университета ИТМО прошла в финал студенческого чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest.
Команда обошла более трех сотен конкурентов и выиграла полуфинал конкурса. Отмечается, что студенты вуза являются семикратными победителями чемпионата мира по программированию.
Именно эти молодые и талантливые специалисты вскоре смогут подключиться к работе по цифровой трансформации нашего города
сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, желая победы участникам.
Ранее мы писали, что главгосэкспертиза одобрила проект энергоцентра "ИТМО Хайпарка" под Петербургом.
Фото: pixabay
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