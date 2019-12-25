Команда ИТМО вышла в финал на студенческом чемпионате мира по программированию

Студенты вуза семь раз становились чемпионами мира по программированию.

Во вторник, 6 апреля, в городском комитете по молодежной политике рассказали, что команда студентов университета ИТМО прошла в финал студенческого чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest.

Команда обошла более трех сотен конкурентов и выиграла полуфинал конкурса. Отмечается, что студенты вуза являются семикратными победителями чемпионата мира по программированию.

Именно эти молодые и талантливые специалисты вскоре смогут подключиться к работе по цифровой трансформации нашего города сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, желая победы участникам.

Ранее мы писали, что главгосэкспертиза одобрила проект энергоцентра "ИТМО Хайпарка" под Петербургом.

Фото: pixabay