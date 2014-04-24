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Главгосэкспертиза одобрила проект энергоцентра "ИТМО Хайпарка" под Петербургом
Сегодня, 15:57
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nadezhda_sib

Главгосэкспертиза одобрила проект энергоцентра "ИТМО Хайпарка" под Петербургом

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В состав энергоцентра будут входить три блока — хладоцентр, котельная и дизель-генераторная установка.

Главгосэкспертиза России одобрила проект энергоцентра на территории "ИТМО Хайпарка". Он будет построен по стандартам Green Zoom. Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения.

Комплексный центр будет обеспечивать теплом и холодом главный корпус и общежития кампуса. Площадь застройки составит 830 кв. метров. Стандарт Greem Zoom означает, что он будет соответствовать требованиям повышенной энергоэффективности и экологичности. Генеральным проектировщиком выступило ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". 

"ИТМО Хайпарк" появится в городе-спутнике Южный — новом районе Петербурга, ограниченном городом Пушкин, Гатчиной и Петродворцом. 

Ранее Piter.TV рассказал, что будет включать в себя кампус. 

Фото: news.itmo.ru

Теги: итмо, хайпарк, энергоцентр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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