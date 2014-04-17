Программа поддержки торговли и общепита появится в Петербурге

Это позволит бизнесу сократить издержки.

В Петербурге запустят новую программу поддержки предпринимателей в сфере торговли и общественного питания. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По указанию градоначальника в сентябре 2024 года петербургский Фонд микрофинансирования запускает новую программу для предпринимателей сферы торговли и общепита. В ее рамках они смогут привлечь финансирование до 20 млн рублей по льготным ставкам – не более 5% годовых на срок до 5 лет. Это позволит бизнесу сократить издержки.

Отмечается, что торговля – очень значимая отрасль экономики Северной столицы, которая обеспечивает свыше 30% валового регионального продукта и более 17% налоговых поступлений в бюджет. В настоящее время в сфере торговли и услуг работают более 680 тыс. человек.

Оборот розничной торговли и общественного питания в городе на Неве по итогам 2023 года вырос на 10%, составив 2,6 трлн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 16 тыс. товаров продали предприниматели Ленобласти в Универмаге выставки "Россия".

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