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Прогонную улицу в Петергофе очистили от мусора

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С улицы убрали твердые бытовые и крупногабаритные отходы.

В среду, 27 июня, Прогонную улицу в Петергофе очистили от мусора. Об этом рассказали в группе "Администрация Петродворцового района СПб", социальной сети "ВКонтакте".

В группе отметили, что по заказу администрации Петродворцового района с улицы и пространства около пруда убрали твердые бытовые и крупногабаритные отходы. Работы были выполнены специализированной организацией в рамках государственного контракта.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти жалуются на мусор недалеко от Новосаратовки.

Фото: https://vk.com/pet_spb

Теги: администрация, мусор, очищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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