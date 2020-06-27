С улицы убрали твердые бытовые и крупногабаритные отходы.

В среду, 27 июня, Прогонную улицу в Петергофе очистили от мусора. Об этом рассказали в группе "Администрация Петродворцового района СПб", социальной сети "ВКонтакте".

В группе отметили, что по заказу администрации Петродворцового района с улицы и пространства около пруда убрали твердые бытовые и крупногабаритные отходы. Работы были выполнены специализированной организацией в рамках государственного контракта.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти жалуются на мусор недалеко от Новосаратовки.

Фото: https://vk.com/pet_spb