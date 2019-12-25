Жители Ленобласти жалуются на мусор недалеко от Новосаратовки

Мусора стало настолько много, что легко убрать все в одиночку не выйдет.

В воскресенье, 21 июня, жители Ленобласти пожаловались на свалку мусора около деревни Новосаратовка. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Оказалось, что мусорные мешки не только "мозолят глаза", но и мешают расположиться отдыхающим. Отмечается, что банок, пакетов, упаковок и пластиковой посуды стало настолько много, что легко убрать все в одиночку не выйдет.

"Мы тоже надеялись там отдохнуть, но из-за мусора стало противно оставаться. В итоге уехали в другое место. Природа там супер, а люди - свиньи" Отметили в комментариях к фотографиям

Местные жители рассказали, что ситуация с несанкционированной свалкой в этом месте расстраивает еще и потому, что рядом находится красивая природа и этнопарк Усадьба "Богословка", который включает в себя деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.

Фото:vk.com/spb_today