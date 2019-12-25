Проголосовать на выборах губернатора Ленобласти можно будет на участках в Москве

Всего в столице будет организовано 30 цифровых участков.

Жители Ленинградской области смогут отдать свой голос на губернаторских выборах 13 сентября не только на любом избирательном участке региона, но и на цифровом участке из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Отметим, что для изменения избирательного участка нужно подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения до 8 сентября через портал "Госуслуги" или очно в ближайшем МФЦ. Также со 2 по 8 сентября документ может быть направлен в УИК.

В общей сложности в Москве будет действовать 30 избирательных участков.

Леноблизбирком настоятельно рекомендует заранее выбрать место голосования из столицы. Адреса участков в Ленобласти и в Москве представлены на сайте Леноблизбиркома.

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Фото: rbsmi.ru