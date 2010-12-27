В воскресенье в Петербурге будет теплая погода без осадков

18 августа в городе на Неве будет настоящий летний день.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" могут порадовать жителей Петербурга: в воскресенье, 18 августа, в Северной столице будет теплая погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит +11...+13 градусов, а днем он прогреется до +22...+24. В городе на Неве будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. В Петербурге ожидается переменная облачность, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "лето" продержится в городе на Неве до четверга.

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