Днем в Ленобласти температура воздуха поднимется до +26

Погода в восточной части области будет немного отличаться.

В воскресенье, 18 августа, в восточных районах Ленобласти могут пройти кратковременные дожди, при этом специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозируют теплый день.

По прогнозу синоптиков, ночью осадков не ожидается, возможен слабый туман. Температура воздуха в темное время суток составит +4...+9 градусов, зато днем в области прогреется до +21...+26. В восточной части возможны кратковременные дожди, температура будет чуть ниже - +18 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "РЖД" задумались о маршруте из Москвы в Карелию через Петербург.

Фото: pixabay.com