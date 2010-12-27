В "РЖД" задумались о маршруте из Москвы в Карелию через Петербург

В ООО "РЖД" задумались о том, чтобы организовать маршрут из Москвы в Карелию через Петербург. Об этом сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов агентству "ТАСС".
Представитель "РЖД" отметил, что, если туристический поток будет расти, воплотить идею в жизнь могут уже на новогодних праздниках. Поезда отправятся в Сортавалу и Петрозаводск. Время в пути планируют сократить.
В июле поезда стали курсировать между Москвой и Сортавалой, однако остановки в Петербурге на данный момент нет.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ограничат движение в трех районах города.
Фото: vk.com/rzd_official
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