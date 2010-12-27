Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в трех районах

Они вступят в силу 17 и 18 августа.

С 17 и 18 августа в Петербурге вступают в силу новые дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 17 августа по 3 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на Графском переулке в направлении от набережной реки Фонтанки до Владимирского проспекта. В связи с этим движение на участке будет попеременно ограничено.

Также ремонтные работы ограничат движение в Выборгском районе. С 17 августа до 10 сентября АО ВАД займется ремонтом улиц на Тихорецком от Северного проспекта. Из-за ремонтных работ движение транспорта по улице будет ограничено поэтапно.

Помимо этого с 18 августа по 31 августа стартует ремонт Еленинской улицы в Ломоносове.

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Фото: vk.com/spb_today