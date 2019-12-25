В ночь на воскресенье в Ленобласть придут заморозки

Температура воздуха опустится до -1...-2 градусов в некоторых районах.

В воскресенье, 5 сентября, в Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в темное время суток покажут +1...+6 градусов. Но в некоторых районах можно будет наблюдать заморозки, похолодает до -1...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о погоде в сентябре.

Фото: Pexels