"Бабьего лета" не будет: петербуржцам рассказали о погоде в сентябре

Осень в городе будет еще более холодной, чем вторая половина августа.

Предстоящая осень будет в Петербурге еще более холодной, чем вторая половина августа. Поэтому "бабьего лета" можно не ждать. Таким прогнозом поделился с "Невскими Новостями" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В последний раз температура воздуха осенью была ниже климатической нормы в 2008 году. Этот сентябрь, по прогнозу синоптика, и вовсе может побить рекорд по холоду.

Наиболее холодной будет первая неделя сентября – примерно на 1,5-2,5 градуса ниже нормы. В эти дни воздух днем будет прогреваться до +11…+16 градусов. Чуть теплее станет на третьей неделе месяца, когда столбики термометров поднимутся до +17 градусов. А вот последняя неделя ожидается на 1-2 градусов теплее нормы.

Ранее мы писали, что в пятницу воздух в Петербурге прогреется до +19 градусов.

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