В пятницу воздух в Петербурге прогреется до +19 градусов

Местами пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 27 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В этот день в городе будет тепло, пройдут небольшие дожди. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По словам синоптиков, в ночь на 27 августа в городе будет +11…+13 градусов. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов. Ветер подует с востока, северо-востока умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге художники поставили баню на спуске к реке Мойке.

Фото: pixabay.com