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В Петербурге художники поставили баню на спуске к реке Мойке

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Баня изготовлена из легких материалов, ее можно быстро поставить и демонтировать в любом месте.

Петербургские художники установили на спуске к реке Мойке передвижную баню. Об этом сообщает 78.ru.

Баня изготовлена из легких материалов, поэтому ее оперативно можно поставить и демонтировать в любом месте. Создатели парилки хотят, таким образом, не просто попариться, но и "восстановить разорванную связь города с водой".

Организаторы бани убеждены, что главной ошибкой было сооружение мостов в городе. Они напомнили, что ранее переправы через реки осуществлялись исключительно на гондолах. Единственный момент, когда горожане не могут "преодолеть воду", когда мосты разводят.

Вода как бы полностью подчинена. Поэтому в Петербурге много дождей. Потому что вода мстит.

Уверены авторы бани

Ранее мы писали, что петербургский художник создал Lego, посвященное ипотеке.

Видео:  78.ru

Теги: баня, художники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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