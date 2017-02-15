В Петербурге художники поставили баню на спуске к реке Мойке

Баня изготовлена из легких материалов, ее можно быстро поставить и демонтировать в любом месте.

Петербургские художники установили на спуске к реке Мойке передвижную баню. Об этом сообщает 78.ru.

Баня изготовлена из легких материалов, поэтому ее оперативно можно поставить и демонтировать в любом месте. Создатели парилки хотят, таким образом, не просто попариться, но и "восстановить разорванную связь города с водой".

Организаторы бани убеждены, что главной ошибкой было сооружение мостов в городе. Они напомнили, что ранее переправы через реки осуществлялись исключительно на гондолах. Единственный момент, когда горожане не могут "преодолеть воду", когда мосты разводят.

Вода как бы полностью подчинена. Поэтому в Петербурге много дождей. Потому что вода мстит. Уверены авторы бани

Ранее мы писали, что петербургский художник создал Lego, посвященное ипотеке.

Видео: 78.ru