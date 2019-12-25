Синоптик дал прогноз погоды для центральной части РФ на середину осени

На днях в Москве и Московской области был объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и шквалистого ветра. О том, как будет меняться ситуация в середине октября, телеканалу "360" рассказал синоптик Александр Шувалов.
Сегодняшняя ночь выдалась очень богатой на осадки. Однако за эти часы температура повысилась, что необычно для этого времени суток. К утру столбики термометров колебались в диапазоне +10...+15 градусов.
Александр Шувалов, синоптик
По данным специалиста, главной причиной текущих проблем с климатом стал циклон, прошедший над Орловской и Липецкой областями. Из-за ненастья порывы ветра максимально достигают до 20 м/с. Однако в середине недели ситуация должна нормализоваться, обещает Шувалов. Осадки отступят от центральной части страны вплоть до воскресенья.
Кроме того, на подъем пойдёт и температура. Со второй половины недели её среднике значения составят +12…+14 градусов.
Ранее мы сообщили о том, что к выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все