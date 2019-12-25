Синоптик дал прогноз погоды для центральной части РФ на середину осени

Сейчас столицу и приближенные к ней области накрыл мощный циклон, но ситуация скоро исправится.

На днях в Москве и Московской области был объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и шквалистого ветра. О том, как будет меняться ситуация в середине октября, телеканалу "360" рассказал синоптик Александр Шувалов.

Сегодняшняя ночь выдалась очень богатой на осадки. Однако за эти часы температура повысилась, что необычно для этого времени суток. К утру столбики термометров колебались в диапазоне +10...+15 градусов.

Александр Шувалов, синоптик

По данным специалиста, главной причиной текущих проблем с климатом стал циклон, прошедший над Орловской и Липецкой областями. Из-за ненастья порывы ветра максимально достигают до 20 м/с. Однако в середине недели ситуация должна нормализоваться, обещает Шувалов. Осадки отступят от центральной части страны вплоть до воскресенья.

Кроме того, на подъем пойдёт и температура. Со второй половины недели её среднике значения составят +12…+14 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что к выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов.

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