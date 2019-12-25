К выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов

Циклон, изрядно промочив Беларусь и Москву, приближается с юга к Ленинградской области. Осадки уже подошли к южным районам региона, а к обеду дойдут и до Санкт-Петербурга. В течение второй половины дня дождь будет усиливаться, но самый сильный ожидается предстоящей ночью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
После отличных выходных дней в Санкт-Петербурге, можно снова ощутить осеннюю погоду. А она уже совсем рядом.
Александр Колесов, синоптик
Также всю вторую половину дня северо-восточный ветер будет достигать 10-15 м/с. При этом холодным в Петербурге ожидается только начало недели, а в дальнейшем потеплеет, и к выходным дням будет +10…+14 градусов. При этом дожди не прекратятся.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все