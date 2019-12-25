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К выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов

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При этом дожди не прекратятся.

Циклон, изрядно промочив Беларусь и Москву, приближается с юга к Ленинградской области. Осадки уже подошли к южным районам региона, а к обеду дойдут и до Санкт-Петербурга. В течение второй половины дня дождь будет усиливаться, но самый сильный ожидается предстоящей ночью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

После отличных выходных дней в Санкт-Петербурге, можно снова ощутить осеннюю погоду.  А она уже совсем рядом. 

Александр Колесов, синоптик

Также всю вторую половину дня северо-восточный ветер будет достигать 10-15 м/с. При этом холодным в Петербурге ожидается только начало недели, а в дальнейшем потеплеет, и к выходным дням будет +10…+14 градусов. При этом дожди не прекратятся.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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