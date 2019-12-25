В Петербурге 3 октября во второй половине дня пройдут дожди

Температура воздуха 3 октября в Петербурге +8…+10 градусов.

Погоду в Петербурге в первый рабочий день октября сформирует активный, приближающийся с юга циклон. В регионе будет облачно, во второй половине дня пройдут дожди, на юге Ленобласти местами сильные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 3 октября в Петербурге +8…+10, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник временами будут идти дожди, ближайшей ночью местами сильные, при этом станет на пару градусов теплее.

Фото: Piter.tv