В трахее девочки застрял пластмассовый свисток.

Проглоченная игрушка заставила ребенка пищать подобно дельфину. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что опасный инцидент произошел в китайском городе Сиань, находящийся в провинции Шэньси. Маленькая девочка случайно проглотила пластмассовый свисток. В результате каждый вздох и выдох малышки отзывался свистом.

Китайские медики рассказали, что игрушечный свисток застрял в трахее маленькой пациентки. Пострадавшую доставили в больницу. Там при помощи рентгеновского снимка врачи установили точное нахождение постороннего предмета. Затем извлечением инородного тела занялись хирурги. Один из специалистов подчеркнул, что если бы ребенок был младше, то мог бы задохнуться.

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Фото и видео: Daily Mail