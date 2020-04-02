Шмаков предлагает запретить приватизацию компаний из государственной собственности сроком на год.

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию. С инициативой выступили ФНПР. Федерация независимых профсоюзов призывает национализировать компании, важные для российской экономики. Соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину отправил глава ФНПР Михаил Шмаков.

Шмаков считает, что пандемия коронавируса — это причина для национализации. Он считает, что в будущем проблемы в экономике из-за распространения инфекции приведут к спекулятивным сделкам, цель которых — захват предприятий.

По мнению Шмакова, национализация поможет обеспечить социальную стабильность в стране. Определять перечень таких предприятий, считает он, должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве. Её координатор — вице-премьер Татьяна Голикова.

Также Шмаков предлагает запретить приватизацию компаний из государственной собственности сроком на год.

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Видео: ВК/Blog News | Новости