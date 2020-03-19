Чиновники могут внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

В России обсудят введение нового режима занятости. Он предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленных смен. Об этом говорится в письме от центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова Татьяне Голиковой. Комиссаров направил в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений законопроект. Эту трехстороннюю структуру координирует вице-премьер России Татьяна Голикова. В документе активисты объявил основные предложения ОНФ.

Например, в Трудовой кодекс могут ввести статью о временной удаленной работе. Нововведение предполагает дополнительное соглашение к трудовому договору в электронном виде. Также ОНФ предлагает зафиксировать запрет на снижение зарплаты сотрудником, при выполнении им нормы. В обсуждении законопроекта будут участвовать чиновники из Минтруда, профсоюзы и объединение работодателей.

Ранее авиакомпания "Россия" перевела сотрудников на удаленный режим.