Авиакомпания "Россия" перевела сотрудников на удаленный режим

Это, естественно, связано с коронавирусом.

Авиакомпания "Россия" переводит более 500 сотрудников на удаленный режим работы, сообщил "Интерфакс".

Это коснулось офисных работников. Полная или частичная форма дистанционной работы зависит от полнамочий каждого из сотрудников. Сообщается, что штат сокращать не будут. Также такой формат не могут предложить всем сотрудникам, потому что некоторые из них работают непосредственно на производстве.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы предпочли услуги такси, вместо метро.

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