Петербуржцы предпочли услуги такси, вместо метро

Пассажиропоток в метро снизился.

Учитывая пандемию вируса в мире, петербуржцы решили пересесть с метро на такси, чтобы добраться до нужного места. Об этом сообщили "Невские новости".

Пассажиропоток в метро снизился примерно на сто тысяч в сутки. Обычно он составляет примерно 2,3 миллиона человек. Это может быть связано и с тем, что школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Спрос на такси повысился примерно на 15%. Однако представители компаний считают, что процент немного выше, из-за падения направления в "Пулково" и функции "Дети без сопровождения".

Ранее мы сообщали, что эпидемиолог из Петербурга рассказал, что алкоголь не убивает вирус.

Фото: pixabay