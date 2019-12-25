Эпидемиолог из Петербурга рассказал, что алкоголь не убивает вирус

Но его можно использовать в качестве антисептика.

Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Петербурге Александр Шапарь рассказал, что алкоголь может помочь в борьбе с вирусом только в качестве антисептика. Об этом сообщили в ФАН.

По его мнению, алкоголь не справится с защитой от инфекции, если его принимать, а не использовать в качестве антисептика. В реальной борьбе с вирусом, считает Шапарь, могут помочь маски, но и при их использовании нужно помнить о некоторых правилах.

Во-первых, маску нужно брать чистыми руками. Во-вторых, сторона маски неважна, главное, чтобы она плотно прилегала к лицу. В-третьих, маску можно носить до двух часов. Чем чаще ее менять, тем лучше.

Ранее мы писали, чем можно заменить антисептик для рук.

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