Профсоюзы добиваются пересмотра решения суда по зданиям университета в Петербурге

Михаил Шмаков поддержал студентов Гуманитарного университета профсоюзов в споре об имуществе.

Президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков встретился со студентами и преподавателями Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и выразил поддержку коллективу. Об этом сообщает Ленинградская федерация профсоюзов.

Во время встречи Михаил Шмаков отметил, что считает решение об отчуждении имущества университета ошибочным. Он заявил, что ФНПР намерена добиваться пересмотра судебного решения в вышестоящих инстанциях. Шмаков подчеркнул, что учебное заведение продолжит работу в штатном режиме, а вопрос о выселении из главного здания на улице Фучика не рассматривается. По его словам, студенты и преподаватели смогут завершить учебный год без изменений в учебном процессе.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и арестовал восемь объектов, принадлежащих университету профсоюзов. В перечень вошли общежитие, учебный корпус на улице Фучика и здания гимназии в поселке Ольгино.

Фото: Piter.TV