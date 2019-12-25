Петербургский профсоюз подал иск к Беглову с требованием отменить масочный режим

Суд пока не принял заявление к производству.

В Санкт-Петербургский городской суд Петербурга поступил иск профсоюза "Отечество". Как рассказали в объединенной пресс-службе инстанций города, организация подала в суд на губернатора Александра Беглова.

Известно, что профсоюз требует признать недействующим Постановление Правительства Петербурга от 13 марта 2020 года – о масочном режиме. В качестве заинтересованного лица "Отечество" указало в иске президента Владимира Путина. Суд зарегистрировал заявление, но пока не принял к производству.

Попова назвала обязательным ношение масок на улице, если собираются более 50 человек.

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